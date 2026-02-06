Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Tři složky - jedna smečka
V posledním lednovém týdnu proběhlo společné cvičení psovodů Policie ČR, Celní správy a Armády ČR.
Ve výcvikovém zařízení služební kynologie Celní správy České republiky v Heřmanicích bylo poslední lednový týden pořádně živo. Na jednom místě se tu totiž setkali psovodi Policie ČR, Celní správy i Armády ČR, aby ukázali své triky, vyměnili své zkušenosti a společně si vyzkoušeli, jak věci dělá ten druhý.
Činnost samotného výcvikového zařízení v Heřmanicích byla zahájena v září roku 1996 v bývalém objektu Celní stráže. V roce 2004 a 2005 došlo k rozsáhlé rekonstrukci objektu. V tomto nevlídném počasí prostory tak poskytly příjemné zázemí pro všechny zúčastněné.
Týdenní harmonogram výcviku probíhal následovně. V dopoledních hodinách vedli psovodi s instruktory společné diskuze a sdílení postupů, odpoledne pak probíhaly ukázky a samotné cvičení s jejich čtyřnohými parťáky. Velká část byla věnována zejména pachovým pracem - tedy tomu, co služební psi umí opravdu brilantně. Instruktoři z řad kolegů Celní správy předávali své zkušenosti zejména v oblasti vyhledávání zbraní, bankovek a drog.
K tomu, jak má profesionální práce zejména v tzv. ,,značení" vypadat, měla také co říct, respektive ukázat, 9,5letá fena belgického ovčáka (malinois) jménem Force z celní správy. Dáma s mnoha letitými zkušenostmi při demonstrování ukázek svým mladším psím kolegům i psovodům předvedla precizní provedení jednotlivých úkonů.
Každá ze zúčastněných složek má trochu jiné postupy, jiné zkušenosti a jiné možnosti tréninku, Když se to ale všechno spojí, vzniká silná kombinace, která pomáhá zvládat i ty nejnáročnější situace v terénu. A o to přesně v Heřmanicích šlo. Zlepšovat se, inspirovat se, učit se od sebe navzájem a rozvíjet spolupráci, která je pro bezpečnostní práce klíčová.
6. února 2026
por. Bc. Klára Jeníčková