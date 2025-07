Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tři řidiči neměli za volantem, co dělat

TEPLICKO - Alkohol, drogy, zákaz řízení..

Tři řidiče, kteří neměli za volantem, co dělat, řešili včera v nočních hodinách policisté v teplickém okrese. Nejdříve před 21 hodinou zastavili policisté řidiče v Trnovanech. Při orientační zkoušce muž nadýchal 2,4 promile alkoholu. O hodinu později byla policejní hlídka přivolána k nehodě, kdy řidič narazil při jízdě do zaparkovaného vozidla a z místa odjel. O několik minut později byl viník vypátrán a zastaven na jiném místě v Teplicích. Dechová zkouška objasnila to, proč naboural a proč z nehody ujel. Na displeji přístroje se objevila hodnota 2,61 promile. Do třetice byl kontrolován řidič v Bílině. Ten nejen, že měl pozitivní test na drogy, navíc má udělené tři zákazy řízení. Všem třem řidičům byla další jízda zakázána a budou řešeni pro trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a bílinský za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

23. července 2025

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

