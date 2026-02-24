Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Tři řidiči na Jičínsku překročili rychlost
Případy budou dále řešeny ve správním řízení.
Během pondělního dne zastavili dálniční policisté z Hořic tři řidiče, kteří porušili pravidla silničního provozu překročením nejvyšší dovolené rychlosti.
V prvním případě byla v katastru obce Milovice u Hořic naměřena 21leté řidičce vozidla Škoda rychlost 105 km/h v úseku, kde je dovoleno jet maximálně 50 km/h. Následnou kontrolou policisté zjistili, že vozidlo nemá od září roku 2025 platnou technickou prohlídku. Ve stejném úseku bylo v dalším případě naměřeno 49letému řidiči vozidla značky Volkswagen rychlost 94 km/h. Třetí přestupek byl zaznamenán v katastru obce Podhorní Újezd. Řidič zde jel v obci rychlostí 74 km/h, ačkoliv nejvyšší dovolená rychlost je zde 50 km/h.
Všechny případy budou dále řešeny ve správním řízení. Řidičům hrozí pokuta až 10 000 Kč. V případě 21leté řidičky může být vzhledem k závažnosti přestupku uložena pokuta až 25 000 Kča zákaz řízení až na18 měsíců.
Policie ČR opakovaně upozorňuje řidiče, aby dodržovali nejvyšší dovolenou rychlost a věnovali pozornost technickému stavu svých vozidel.
24. února 2026
por. Mgr. Martin Stránský