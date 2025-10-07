Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tři poškozená auta
Další poškozená vozidla, hledáme svědky.
První z dopravních nehod je z Písku z období mezi 1. až 3. říjnem. Kdosi poškodil na ulici Šafaříkova zaparkovaný VW Transporter a ujel.
Na ulici Komenského v Milevsku zatím nezjištěný řidič poškodil v době mezi 2. až 3. říjnem automobil Škoda Scala, opět ujel.
Do třetice jde o dopravní nehodu ze dne 4. října odpoledne, kdy u sídliště Jih na komunikaci k zahradní kolonii kdosi narazil do zaparkované Toyoty. Ani v tomto případě nic neřešil a ujel.
Případy prošetřují písečtí dopravní policisté a obracíme se na případné svědky s žádostí o pomoc. Máte-li k popisovaným nehodám jakékoli informace, neváhejte a volejte linku 974 235 254 či 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
7. října 2025