Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Tři podezřelí, dvě vazby
Plzeňským policistům se podařilo během několika dnů objasnit hned několik krádeží a sdělit podezření třem mužům ve věku 19, 30 a 31 let.
Nejstarší z podezřelých měl podle dosud zjištěných skutečností v brzkých ranních hodinách vniknout do jedné plzeňské prodejny nedaleko centra města, přičemž nezjištěným předmětem poškodil vstupní dveře v oblasti kování. Prodejnu následně prohledal a odcizil finanční hotovost ve výši 20 tisíc korun, čtyři mobilní telefony a deset plyšových hraček Pikachu. Poté ještě kopem poškodil interiérové dveře do skladu, odkud již nic neodcizil. Škoda na poškozených dveřích byla vyčíslena na 4 tisíce korun, odcizením věcí způsobil škodu přesahující 24 tisíc korun.
K další krádeži si přizval na pomoc svého 19letého kamaráda. Společně za použití násilí vnikli do jedné budovy, kde poškodili několik dveří, a z jedné z kanceláří odcizili z pracovního stolu různé písemnosti. Jak se ale ukázalo, jejich kořist neměla téměř žádnou hodnotu. Jednalo se například o dokumentaci ke zvlhčovači vzduchu, k elektrické požární signalizaci či deník údržby spojovacích zařízení. Celková škoda tak činila pouhých 10 korun. Po zjištění, jaké „cennosti“ si odnesli, mohli být poněkud zklamaní. Oba muže plzeňští policisté vypátrali a zadrželi do patnácti minut od vloupání do kanceláře.
Dalšího případu krádeže se měl podle dosud zjištěných skutečností dopustit 30letý muž. Ten kolem desáté hodiny dopoledne přišel do jedné z prodejen mobilních telefonů a z výstavního stojanu u vchodu odcizil vystavený mobilní telefon v hodnotě 47 tisíc korun. S telefonem následně z prodejny utekl. K jeho smůle ho však hned před prodejnou zadrželi policisté z cizinecké policie, kteří zde vykonávali kontrolní činnost a všimli si utíkajícího muže s telefonem v ruce. Odcizený telefon tak mohl být nepoškozen vrácen zpět do prodeje.
Když se k rychlé a precizní práci policistů přidá i trochu náhody, výsledkem jsou tři sdělení podezření a dvě vazby. V té skončili nejstarší a nejmladší z podezřelých mužů, a to s ohledem na větší množství dalších majetkových deliktů, pro které jsou prověřováni, a z důvodu obavy, že by mohli v protiprávním jednání pokračovat.
por. Michaela Raindlová
8. dubna 2026