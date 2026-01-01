Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Tři noví Gentlemani silnic: Zachránili zraněné z hořících vozidel
Jedná se již o 241, 242 a 243 gentlemana silnic.
Na seznam oceněných v rámci projektu Gentleman silnic dnes přibyla další tři jména. Kateřina Dbalá - Syslová, Radek Rychtařík a Michal Novotný. Ocenění převzali tito stateční zachránci, kteří neváhali ani vteřinu a po vážné dopravní nehodě na Ústecku pomohli vyprostit tři zraněné osoby z havarovaných a následně hořících vozidel.
Projekt Gentleman silnic je společným preventivním projektem Generali Česká pojišťovna a Policie České republiky. Vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k vzájemné pomoci a ohleduplnosti. Od svého vzniku bylo oceněno již 240 lidí z celé České republiky, kteří svým jednáním přispěli k záchraně lidských životů nebo pomoci druhým v krizových situacích.
K vážné dopravní nehodě došlo v polovině března v 15:15 hodin na silnici I/30 v katastru obce Dolní Zálezly. Podle dosavadního šetření řídil čtyřiašedesátiletý muž vozidlo značky Hyundai ve směru od Ústí nad Labem na Lovosice, kdy v pravotočivé zatáčce přejel do protisměru. Následně se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Kia, které řídil jednapadesátiletý muž. Při nehodě utrpěli oba řidiči a spolujezdkyně z vozidla Hyundai těžká zranění. Všichni byli transportováni zdravotnickou záchrannou službou do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Přesná příčina nehody je nadále předmětem šetření.
Bezprostředně po střetu však sehráli klíčovou roli tři náhodní svědci, byla jím Kateřina Dbalá - Syslová, Radek Rychtařík a Michal Novotný, kteří jeli za havarovanými vozidly. Ani jeden z nich nezaváhal a okamžitě přispěchali na pomoc. Žena, která projížděla místem jako první, pohotově zareagovala, dokázala se vyhnout vozidlu vjíždějícímu do jejího jízdního pruhu a ihned zastavila. Přivolala složky integrovaného záchranného systému a koordinovala komunikaci s operátory tísňových linek, zatímco další osoby pomáhaly zraněným. Padesátiletý muž, jedoucí za vozidlem Kia, neváhal vstoupit k havarovanému a hořícímu vozidlu. Společně s dalšími lidmi vyprostil zraněného řidiče, kterému musel přeříznout bezpečnostní pás. Následně pomáhal i s vyproštěním dalších osob z druhého vozidla, přestože situaci komplikovalo poškození karoserie i bezvědomí jedné ze zraněných osob. Do záchrany se okamžitě zapojil také třiašedesátiletý muž jedoucí za vozidlem Hyundai. Pomáhal s vyproštěním posádky přes jediné otevřitelné dveře a následně poskytoval první pomoc až do příjezdu zdravotnické záchranné služby.
Krátce po nehodě začala obě vozidla hořet. Díky rychlé, odvážné a obětavé reakci všech tří zachránců se však podařilo dostat všechny zraněné osoby z vozidel ještě před plným rozvinutím požáru.
Svým jednáním bezpochyby přispěli k záchraně lidských životů a stali se tak dalšími nositeli ocenění Gentleman silnic.
Ústí nad Labem 11. května 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje