Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Tři krádeže aut
O víkendu byla v Praze odcizena tři vozidla kurýrům, kteří si je nezajistili tak, jak měli.
První krádež se stala v sobotu večer v Praze 8, v ulici Trojská. Kurýr nechal nastartované a prázdné vozidlo před pizzerií a odešel vyzvednout objednávku. Toho využil pachatel a vozidlo odcizil. Po oznámení na linku 158 začali policisté po vozidle pátrat a podařilo se jim ho objevit, jak jede po Liberecké ulici směrem ven z Prahy. Řidič začal hlídce ujíždět a pronásledování pokračovalo až k obci Líbeznice. Tam sjel do pole, kde zapadl, a následně byl zadržen policisty za použití donucovacích prostředků. Pětatřicetiletý muž pod vlivem drog skončil v policejní cele a nyní je podezřelý z trestného činu krádeže.
Včera večer jsme řešili další dva případy krádeží vozidel, která kurýři rozvážející jídlo po Praze nechali nezajištěná, s klíči v zapalování nebo nastartovaná, a od vozidel odešli.
První krádež se stala krátce po 20. hodině v ulici Bílkova v Praze 1, kde pachatel odcizil vozidlo Škoda Octavia stojící před restaurací. Vozidlo bylo o několik minut později nalezeno havarované v Praze 8, bez řidiče, který z místa utekl. Škoda byla vyčíslena na přibližně 70 tisíc korun.
Druhé vozidlo, Toyota Yaris v hodnotě asi 25 tisíc korun, ukradl pachatel kurýrovi, který ho nechal nastartované před provozovnou v Praze 7, v ulici Na Maninách. Ještě v noci bylo nalezeno odstavené v Horních Počernicích a vráceno majiteli.
Případy prověřujeme a nemůžeme vyloučit, že obě vozidla odcizil stejný pachatel, po kterém nyní pátráme.
Za tento víkend jsme v Praze zaznamenali tři případy krádeží vozidel kurýrům rozvážejícím jídlo. Upozorňujeme, aby kurýři při vyzvedávání nebo doručování objednávek nenechávali svá vozidla nezajištěná a nastartovaná. Všechny tři případy mají sice šťastný konec a vozidla jsme našli, ale nemusí to tak být vždy. Proto žádáme, aby si řidiči vozidla řádně zajišťovali.
mjr. Jan Daněk
29. 12. 2025