Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tři hodiny po krádeži kriminalisté odcizené kolo vypátrali
Vrátili ho majiteli bez poškození.
Pouhé tři hodiny trvalo zkušeným kriminalistům vypátrat odcizené jízdní kolo, které si jeho majitel koupil za 5 tisíc euro. Kolo tak mohli hned následující den překvapenému majiteli vrátit. Zloděj přesto trestu neunikne. Za krádež a poškození cizí věci by mohl strávit za mřížemi až pět let.
Kolem čtvrté hodiny ráno vzbudily jednapadesátiletého muže rány zvenku. Šel se podívat z balkonu a před domem uviděl muže, který odchází směrem od garáží. Po půl hodině se šel raději ke garážím podívat. Hned uviděl, že zrovna jeho vrata jsou otevřená a poškozená. Uvnitř mu chybělo jízdní kolo i stojan, k němuž bylo zamknuté zámkem. Zloděj navíc při manipulaci poškodil karoserii zaparkovaného vozidla, přes kterou kolo se stojanem vytahoval z garáže. Poškozený byl také zámek garáže i samotná ocelová vrata a dřevěné palubky. Celková škoda činila minimálně 140 tisíc korun.
Muž oznámil krádež na linku tísňového volání policie, zlínští policisté ohledali místo činu a kriminalisté na nic nečekali. Vytipovali si možného pachatele i místo v centru Zlína, kde by kolo mohlo být ukryté. Nespletli se. Kolo našli, a i když podezřelý muž krádež zapřel, odebrali z jízdního kola stopy, které odeslali ke zkoumání do kriminalistického ústavu. Jasno tak bude v následujících týdnech.
24. září 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková