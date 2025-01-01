Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tři dopravní nehody pod vlivem alkoholu ve třech dnech
Řidič osobního automobilu v Lidečku nadýchal 3 promile alkoholu.
V sobotu asi půl hodiny před půlnocí havaroval v Lidečku osobní automobil, jehož řidič zřejmě za volantem na chvíli usnul. Vozidlo jedoucí ve směru od Horní Lidče sjelo na krajnici a vjelo až do příkopu. Následně narazilo do oplocení rodinného domu a telekomunikačního sloupu. Při nehodě nedošlo k žádné újmě na zdraví, materiální škody však pravděpodobně přesáhnou sto tisíc korun. Přivolaná policejní hlídka provedla s osmadvacetiletým řidičem dechovou zkoušku na alkohol, jejíž výsledek částečně poodhalil hlavní příčinu havárie. Muž totiž krátce po nehodě nadýchal 3 promile alkoholu. Na místě tak přišel o řidičský průkaz a je navíc podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v krajním případě hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
O necelých čtyřiadvacet hodin později byli policisté vysláni do Valašského Meziříčí k havárii cyklistky. Osmnáctiletá žena jedoucí v neděli před půlnocí na sdíleném kole zadrhla při sjíždění z chodníku šlapátkem o vyvýšený obrubník a upadla na zem. Utrpěla při tom poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a transport do nemocnice. Ještě před tím s ní ovšem policisté provedli dechovou zkoušku, která prokázala, že před usednutím na kolo žena požila alkohol. Nadýchala totiž 1,13 promile alkoholu.
A třetí nehoda se stala v pondělí krátce před sedmnáctou hodinou ve Vsetíně. Pětačtyřicetiletý muž jedoucí na elektro-koloběžce zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím osobním automobilem. Řidič tohoto vozu zastavil před jedním z přechodů pro chodce a muž na koloběžce na toto nedokázal zareagovat. Při nárazu do automobilu si způsobil lehké poranění a zároveň vznikla i materiální škoda v řádech tisíců korun. Dechová zkouška u řidiče automobilu byla negativní, naopak tomu však bylo u muže na koloběžce. Ten krátce po nehodě nadýchal 1,12 promile alkoholu.
3. září 2025, nprap. Petr Jaroš