Tři dny náročných disciplín
Pravidelné závody zásahových jednotek se tentokrát odehrávaly v jižních Čechách.
Závody elitních jednotek pravidelně prověřují fyzickou i střeleckou připravenost každého zúčastněného policisty. Stejně jako při samotném zákroku, tak ani tady nerozhoduje jen výkon jednotlivce, ale především souhra a připravenost celého týmu dát do výkonu úplně vše.
Po loňském Policejním mistrovství zásahových jednotek s mezinárodní účastí, které hostila středočeská zásahová jednotka, si letošní program pro závodníky připravili jihočeští kolegové. Boj o titul se odehrával ve 3 soutěžních dnech (22. – 24. 9. 2025) a zapojeno do něj bylo dohromady 12 špičkově připravených týmů jak ze zásahových jednotek jednotlivých krajů, tak z Útvaru rychlého nasazení, speciální jednotky pro ochranu jaderné elektrárny Dukovany, Skupiny operativního nasazení Celní správy ČR a 601 skupiny speciálních sil Armády ČR. Porovnat se se svými zahraničními kolegy přijeli i policisté ze Slovenské republiky.
První disciplína hned v úvodu závodu byla výjimečná tím, že se odehrávala přímo v českobudějovickém obchodním centru IGY a diváci tak mohli soutěžící sledovat přímo v akci. Soutěžní týmy se musely vypořádat s reálností a členitostí obchodního centra, vyšplhat na střechu budovy a následně zachránit zraněné, ukryté přímo v prostorách centra. Diváci tak mohli vidět všechny týmy nejen při poskytování první pomoci a spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, ale také při náročném slaňování z výšky 19 metrů a rychlém přesunu na fastrope (tzv. „rychlém laně“), které se běžně využívá při rychlém slanění z vrtulníku bez jištění.
Další soutěžní dny si závodníci sáhli na dno svých fyzických sil. V disciplíně s příznačným názvem „Peklo“ je čekal vyčerpávající crossfit, prolnutý přesnou střelbou. A protože policisté ze speciálních jednotek musí patřit k nejlepším střelcům, hrála střelba klíčovou roli i v dalších úkolech. Týmová štafeta prověřila rychlost, přesnost a schopnost ovládat více druhů zbraní a v další disciplíně nechyběla ani střelba ze člunu. Soutěžní program pak pokračoval taktickými disciplínami. Například vstup do budov a rozpoznání pachatele i hrozby během zlomku vteřiny.
Soutěžní disciplíny policejního mistrovství zásahových jednotek byly sestavené tak, aby co nejvíce napodobovaly realitu. A právě schopnost reagovat na nečekané situace a fungovat jako sehraný tým rozhoduje o vítězi.
Vítězem Policejního mistrovství České republiky zásahových jednotek s mezinárodní účastí pro rok 2025 se stali policisté ze zásahové jednotky Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, kteří si kromě ocenění za první pozici, převzali také putovní pohár mistrovství. Ten se předává mezi vítězi od počátku závodů, tedy od roku 2010.
- místo – zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
- místo – Útvar rychlého nasazení
- místo – zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Oceněn byl také nejlepší odstřelovač, kterým se stal policista z Plzeňského kraje.
Soutěž tak znovu ukázala vysokou připravenost a profesionalitu českých i zahraničních zásahových týmů. Pomyslná štafeta organizace mistrovského klání se přesouvá do Prahy.
kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí PP ČR
26. září 2025