Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tři „dealeři“ obviněni

Kriminalisté v Jičíně rozkryli prodej drog, případy sahají až do roku 2024. 

V uplynulých dnech kriminalisté z Toxi týmu - Oddělení obecné kriminality v Jičíně obvinili celkem tři osoby - 52letého a 31letého muže - z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím. Další obviněnou je 44letá žena, kterou kriminalisté stíhají pro přečin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.

52letý muž měl podle kriminalistů od roku 2024 do března letošního roku na různých místech v Hořicích ve více než stovce případů bezplatně poskytovat dalším osobám cigarety („jointy“) obsahující sušinu konopí (marihuany). 31letý muž je obviněn z toho, že měl v průběhu roku 2025 na území Kopidlna ve více než 30 případech poskytovat sušinu konopí dalším lidem, a to jak zdarma, tak za finanční úplatu.

V souvislosti s obviněním 44leté ženy je ze strany kriminalistů ženě kladeno za vinu, že měla od roku 2024 do února letošního roku na území města Hořice a dále v okresech Hradec Králové a Trutnov, ve více než 90 případech darovat nebo prodávat pervitin. Celková částka, kterou měla za drogu získat, přesáhla 100 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí obviněným mužům trest odnětí svobody až na jeden rok, obviněné ženě hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

20. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 