Tři „dealeři“ obviněni
Kriminalisté v Jičíně rozkryli prodej drog, případy sahají až do roku 2024.
V uplynulých dnech kriminalisté z Toxi týmu - Oddělení obecné kriminality v Jičíně obvinili celkem tři osoby - 52letého a 31letého muže - z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím. Další obviněnou je 44letá žena, kterou kriminalisté stíhají pro přečin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.
52letý muž měl podle kriminalistů od roku 2024 do března letošního roku na různých místech v Hořicích ve více než stovce případů bezplatně poskytovat dalším osobám cigarety („jointy“) obsahující sušinu konopí (marihuany). 31letý muž je obviněn z toho, že měl v průběhu roku 2025 na území Kopidlna ve více než 30 případech poskytovat sušinu konopí dalším lidem, a to jak zdarma, tak za finanční úplatu.
V souvislosti s obviněním 44leté ženy je ze strany kriminalistů ženě kladeno za vinu, že měla od roku 2024 do února letošního roku na území města Hořice a dále v okresech Hradec Králové a Trutnov, ve více než 90 případech darovat nebo prodávat pervitin. Celková částka, kterou měla za drogu získat, přesáhla 100 tisíc korun.
V případě prokázání viny hrozí obviněným mužům trest odnětí svobody až na jeden rok, obviněné ženě hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
20. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský