Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Tři cizinci přišli o „papíry“
Dvě nehody přímo v Hradci Králové odhalily tři řidiče pod vlivem alkoholu.
Od počátku týdne dopravní policisté v Hradci Králové řeší už dvě dopravní nehody, které odhalily alarmující skutečnost – řidiči usedli za volant s více než 1 promile alkoholu.
K první dopravní nehodě došlo v pondělí 20. října před půl sedmou hodinou vpodvečer na Slezském předměstí na křižovatce ulic Holečkova a Blahoslavova. Řidič osobního vozidla zn. Chevrolet Aveo jedoucí po vedlejší pozemní komunikaci nedal přednost v jízdě řidiči vozidla zn. Škoda Fabia, který jel po hlavní silnici Boleslavovou ulicí, a došlo k jejich střetu. Jednalo by se o celkem běžný druh dopravní nehody, ale v tomto případě se ukázalo, že oba její účastníci – cizinci jsou „ovlivněni“. U 61letého řidiče vozidla zn. Chevrolet policisté naměřili hodnotu 1,47 a u druhého 37letého řidiče 1,15 promile alkoholu v dechu. Oběma řidičům policisté na místě nehody zadrželi řidičské průkazy. Celková škoda na vozidlech byla předběžně odhadnuta na 140 tisíc korun.
Úterní dopravní nehodu, která se stala na silnici I/31 na Gočárově okruhu v dopravní špičce po třetí hodině odpoledne, má na svědomí opět řidič pod vlivem alkoholu, navíc opět cizinec. Řidič vozidla zn. Hyundai Grandeur jedoucí ze směru od ul. z ulice Víta Nejedlého k Brněnské ulici nepřizpůsobil rychlost jízdy a narazil do zadní části vozidla zn. Škoda Kodiaq, jehož řidič zabrzdil z důvodu vyvolaného aktuální dopravní situací. Dechová zkouška u 45letého řidiče vozidla zn. Hyundai ukázala hodnotu 1,46 promile alkoholu. Policisté i tomuto řidiči zadrželi řidičský průkaz. Škoda na obou vozidlech byla předběžně vyčíslena na 240 tisíc korun.
Královéhradečtí dopravní policisté tak zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což řidičům hrozí v případě pravomocného odsouzení tresty odnětí svobody až na 3 léta, peněžité tresty nebo zákazy činnosti.
Policie ČR dlouhodobě upozorňuje, že alkohol za volantem výrazně zvyšuje riziko dopravních nehod. I malé množství alkoholu může ovlivnit schopnost soustředění, reakční dobu a úsudek řidiče.
Pamatujte:
- Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile je trestným činem.
- Hrozí vám odebrání řidičského oprávnění, vysoká pokuta, zákaz činnosti i vězení.
- Ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
22. října 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová