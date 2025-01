Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Třetí výjezd DVI týmu

Specialisté na identifikaci obětí hromadných neštěstí se dnes, 12. ledna 2025, v dopoledních hodinách zapojili do policejního týmu, který vyšetřuje tragický požár v restauraci v Mostě.

DVI tým, jehož činnost koordinuje Kriminalistický ústav, byl dnes aktivován potřetí za dobu své existence. Členy DVI týmu jsou dokumentaristé, daktyloskopové, genetici, antropologové, soudní lékaři, ale také psycholog, překladatel, metodik a vedoucí týmu.

Odborníci jsou speciálně vyškoleni k identifikaci obětí hromadných neštěstí. Pracují obvykle ve třech skupinách. Post Mortem skupina provádí úkony směřující k identifikaci na místě neštěstí a na pitevně. Jejím úkolem je zajistit a zadokumentovat těla obětí a jejich veškeré osobní věci. Experti se rovněž podílejí na dokumentaci a popisu těl obětí, odběru genetického materiálu a snímání daktyloskopických otisků prstů na pitevně.

Členové Ante Mortem skupiny poté kompletují a vyhodnocují zjištěné údaje, navazují kontakt s rodinami obětí, zajišťují potřebné srovnávací materiály, jako jsou např. fotografie obětí, jejich stomatologické či zdravotní záznamy, odběr biologických vzorků z místa bydliště obětí nebo od příbuzných osob k porovnání DNA atd.

Třetí skupina poté vyhodnocuje všechny informace o zemřelých. Každá ze skupin má svoji nezastupitelnou roli.

Český DVI tým vznikl v rámci finanční podpory pětiletého Programu švýcarsko-české spolupráce, který byl ukončen v roce 2013. V některých evropských zemích, například právě ve Švýcarsku, existuje DVI tým od 70. let minulého století. K jejich postupnému rozvoji a rozšíření do dalších zemí přispěly mimořádné události, k nimž docházelo v posledních letech na různých místech ve světě a které si vyžádaly velký počet obětí. Jednalo se především o teroristické útoky, přírodní katastrofy – tsunami, hurikány, zemětřesení, tragické letecké či železniční nehody a velké požáry. Identifikace obětí může být v těchto případech velice obtížná. „O tom, že by i Česká republika měla mít vlastní tým specialistů na identifikaci obětí katastrof, se začalo uvažovat od roku 2004, kdy Thajsko postihla ničivá vlna tsunami. Mezi oběťmi bylo tehdy i šest českých občanů. Teprve po dalších osmi letech se podařilo tým ustanovit, legislativně ošetřit, materiálně vybavit a vyškolit jeho členy. Dnes již můžeme říci, že jsme připraveni vyjet a plnit úkoly na místě činu kdekoliv na světě, “ uvedl vedoucí DVI týmu Petr Bendl.

DVI tým byl od roku 2013 aktivován celkem třikrát. Kromě aktuálního požáru v Mostě se podílel na identifikaci obětí požáru v Bohumíně v roce 2020 a obětí tragické střelby na Filosofické fakultě UK v roce 2023.

pplk. Mgr. Petra Srnková

Kriminalistický ústav Policie ČR

12. ledna 2025

