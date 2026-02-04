Trestní oznámení - § 216 a § 410 trestního zákoníku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací:
„…Žádám o poskytnutí všech usnesení o odložení věci (dle § 159a) NCOZ v anonymizované formě vydaných od 4.2.2026 do 7.5.2026 v případech, ve kterých bylo vedeno prověřování pro podezření na spáchání trestného činu dle § 216 (Legalizace výnosů z trestné činnosti) na základě trestního oznámení Finančního analytického úřadu a ve kterých došlo k zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti dle § 79a. Dále žádám o poskytnutí všech usnesení o odložení věci (dle § 159a) NCOZ v anonymizované formě vydaných od 4.2.2026 do 7.5.2026 v případech, ve kterých bylo vedeno prověřování pro podezření na spáchání trestného činu dle § 410 (Porušení mezinárodních sankcí) a ve kterých došlo k zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti dle § 79a…“.
Povinný subjekt žádost posoudil a sdělil, že v předmětném období na základě podmínek stanovených žadatelem nebyl v informačním systému ETŘ NCOZ dohledán žádný spis.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV