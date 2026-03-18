Trestní odpovědnost, Šikana a Kyberšikana

Ve středu 18. března 2026 navštívili kutnohorští policisté  žáky druhého stupně  Základní školy v Schdole na Kutnohorsku, kde s dětmi diskutovali o problematice trestní odpovědnosti mládeže, šikaně, kyberšikaně a mezilidských vztazích.

Policista nprap. Bc. Tomáš Vávra, Dis., hovořil s žáky o trestním zákoně a jednotlivých trestných činech. Zmínil věkovou hranici 15 let, která je z tohoto pohledu velmi důležitá, ale také vysvětloval zákonný postup při spáchání trestného činu osobou mladší 15 let. Objasnil některé skutečnosti týkající se trestného činu pomluvy, loupeže, ublížení na zdraví, krádeže, apod.

Žáci měli možnost klást různé otázky. Dostali jsme se i k problematice volby povolání, konkrétně se bavili o přípravě na povolání policisty. Tomáš Vávra dětem objasnil, čím musí policista projít a co musí zvládat, než může nastoupit k PČR. Své povídání doplňoval zajímavými zážitky z praxe a snažil se co nejvíce s dětmi spolupracovat.

por. Mgr. Vendulka Marečková
ÚO PČR Kutná Hora
18. března 2026

