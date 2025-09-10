Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Trestní odpovědnost

Páťáci z čelákovické základní školy se během preventivního programu seznámili s pravidly zákona i nástrahami internetu. 

V pondělí 8. září dopoledne se žáci 5. tříd Základní školy J. A. Komenského v Čelákovicích setkali s policejní preventistkou, která si pro ně připravila besedu na téma trestní odpovědnost.

Formou přiměřenou věku dětí policistka vysvětlila rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, upozornila na nejčastější provinění, kterých se mládež dopouští, a zmínila také opatření, která může uložit soud. Součástí programu byla rovněž diskuse o sociálních sítích, o tom, od kolika let je možné je využívat, a o rizicích spojených s jejich nevhodným používáním.

Velká pozornost byla věnována také problematice šikany a kyberšikany. Děti se dozvěděly, jak tyto projevy rozpoznat, jak se v takových situacích zachovat a kde hledat pomoc.

Beseda proběhla interaktivní a hravou formou, která žáky zaujala. Díky konkrétním příkladům z praxe si mohli lépe představit, co znamená trestní odpovědnost i jaká úskalí přináší online prostředí.

Policie věří, že předané informace pomohou dětem rozšířit jejich obzory a přispějí k jejich odpovědnému chování.

nprap. Veronika Borovičková
10. září 2025

