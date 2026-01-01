Trestné činy spáchané se zbraní
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával následující informace:
„1. Celkový počet trestných činů spáchaných se zbraní na území České republiky za období [ 2021–2023].
2. Rozdělení těchto trestných činů podle typu použité zbraně (např. střelná zbraň, chladná zbraň, jiný nebezpečný předmět apod.).
3. Rozdělení trestných činů spáchaných se zbraní podle jednotlivých skutkových podstat trestných činů dle trestního zákoníku.“
Policie České republiky poskytla žadateli požadované statistické údaje o trestné činnosti spáchané se zbraní za roky 2021 až 2023 v té podobě, v jaké tyto údaje eviduje. V této souvislosti poskytla žadateli následující vysvětlení:
Policie České republiky neeviduje trestnou činnost podle jednotlivých ustanovení zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž podle tzv. takticko-statistických klasifikací (zkratka „TSK“), které umožňují sledovat vývoj kriminality v dlouhodobém časovém horizontu nezávisle na změnách trestních předpisů.
Souhrnné počty skutků spáchaných v jednotlivých kalendářních letech se zbraní nelze získat součtem v tabulce uvedených hodnot, neboť jeden skutek mohl být spáchán více pachateli, z nichž každý mohl použít jinou zbraň, nebo mohl být spáchán jedním pachatelem, který přitom použil více druhů zbraní.
Statistika kriminality vedená Policií České republiky eviduje počty registrovaných skutků, tj. skutků odpovídajících jednotlivým TSK, které od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku vedly k zahájení úkonů trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté statistické údaje zahrnují pouze objasněné skutky, tj. skutky se známým pachatelem, neboť v případě neobjasněných skutků, tj. skutků s neznámým pachatelem, zpravidla nelze jednoznačně určit, jaký druh zbraně pachatel použil. Poskytnuté statistické údaje nezahrnují dodatečně objasněné skutky, tj. skutky objasněné v kalendářních letech následujících po skončení kalendářního roku, kdy byl skutek registrován.
PhDr. Jiří Vokuš, 23. února 2026