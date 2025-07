Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Trestné činnosti se měli dopouštět opakovaně. Nyní už jsou opět ve vazbě

Ms kraj - měli dovážet, skladovat a chystat k další distribuci chemikálii sloužící k výrobě drog

V trestné činnosti měli pokračovat, dokonce jeden z podezřelých měl protiprávní jednání organizovat z věznice. Skupina (tři muži a jedna žena) se měla různou formou podílet na dovozu, skladování a další distribuci chemikálie, ze které by bylo možno vyrobit až 750 kg pervitinu.

V průběhu loňského roku jsme informovali o dvou případech trestné činnosti na úseku výroby drog na Novojičínsku s obviněním několika osob viz.https://policie.gov.cz/clanek/shaggy-ii-toxi.aspx . S některými z obviněných z tohoto případu se policisté novojičínského toxi týmu a krajští kriminalisté setkali za pár měsíců znovu. Osoby totiž měly v trestné činnosti i nadále pokračovat.

Ke konci měsíce června letošního roku, když kriminalisté novojičínského toxi týmu spolu se zásahovou jednotkou zadrželi na různých místech našeho kraje tři osoby, tak jednu z nich již dobře znali. Při domovních prohlídkách u některých zadržených byly zajištěny finanční prostředky ve výši necelých 700 tisíc korun, čtyři osobní vozidla v celkové hodnotě přesahující několik milionu korun, věci sloužící k obstarávání či výrobě drog, ale například i zbraň a náboje. V průběhu samotné realizace si věc od novojičínských kolegů převzali vzhledem k enormnímu rozsahu trestné činnosti a její závažnosti krajští kriminalisté.

Všichni zadržení a dále jedna osoba, která se nacházela v době realizace ve vazební věznici, si vyslechli obvinění, a to ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, jak dílem dokonaným, tak ve stádiu pokusu. Trestné činnosti se měli dopouštět za účelem získání finančních prostředků a jako organizovaná skupina nejméně od počátku letošního roku. Každý měl mít jasně danou úlohu a cílem mělo být obstarání chemické látky sloužící k výrobě metamfetaminu a její následný prodej za účelem zisku. Vše měl organizovat 39letý obviněný, který měl instruovat při návštěvách ve věznici svou 26letou spoluobviněnou, jak a co mají jednotliví členové skupiny dělat. Ostatní obvinění (49 a 71 let) se měli různou formou podílet na dovozu chemikálie, jejím skladování a následné přípravě k prodeji do zahraničí. Jeden z výše zmíněných obviněných se měl podílet také na dovozu napodobeniny prekurzoru, a to o hmotnosti 100 kg. Látku sloužící k výrobě drogy měla být nakupována v zahraničí a do další cizí země pak také distribuovat.

Žena a muž ve věznici se měli trestné činnosti dopouštět i přes skutečnost, že jsou za obdobnou věc aktuálně stíháni. Další dva obvinění měli být vybráni na doporučení organizátora (muže ve vazební věznici).

U všech obviněných nyní trestní stíhání probíhá vazebně a v případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od deseti do osmnácti let. Zásahem kriminalistů byla činnost celé skupiny ukončena.

23. července 2025

