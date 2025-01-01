Trestná činnost spáchaná se střelnou zbraní
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka poptávala poskytnutí:
„Statistického přehledu trestné činnosti spáchané se zbraní na území ČR, s rozlišením legálně a nelegálně držených střelných zbraní, dlouhých a krátkých střelných zbraní, a s uvedením skupin střelných zbraní (A, B, C, D, po novelizaci též C-I a D-I) za roky 2014 až 2024 včetně, s uvedením konkrétních paragrafů zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.“
Policie České republiky poskytla žadatelce požadované statistické údaje za roky 2016 až 2024 v té podobě, v jaké tyto údaje eviduje. V této souvislosti poskytla žadatelce následující vysvětlení.
Statistické údaje za roky 2014 a 2015 povinný subjekt nemá k dispozici, neboť je v požadované struktuře neevidoval a ze žádného právního předpisu mu ani nevyplývala povinnost je v takové struktuře evidovat, a proto je žadatelce nemůže poskytnout.
Policie České republiky neeviduje trestnou činnost podle jednotlivých ustanovení zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž podle tzv. takticko-statistických klasifikací (zkratka „TSK“), které umožňují sledovat vývoj kriminality v dlouhodobém časovém horizontu nezávisle na změnách trestních předpisů.
Statistika kriminality vedená Policií České republiky eviduje počty registrovaných skutků, tj. skutků odpovídajících jednotlivým TSK, které od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku vedly k zahájení úkonů trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté statistické údaje zahrnují pouze objasněné skutky, tj. skutky se známým pachatelem, neboť v případě neobjasněných skutků, tj. skutků s neznámým pachatelem, zpravidla nelze určit, jaký druh zbraně pachatel použil a zda použitou střelnou zbraň držel legálně či nelegálně. Poskytnuté statistické údaje nezahrnují dodatečně objasněné skutky, tj. skutky objasněné v kalendářních letech následujících po skončení kalendářního roku, kdy byl skutek registrován.
Souhrnné počty skutků spáchaných v jednotlivých kalendářních letech se zbraní, palnou zbraní, palnou zbraní drženou legálně a palnou zbraní drženou nelegálně nelze získat součtem v tabulce uvedených hodnot, neboť jeden skutek mohl být spáchán více pachateli a každý z nich mohl použít jinou zbraň.
Statistika kriminality vedená Policií České republiky do roku 2018 umožňovala evidovat u jednoho pachatele pouze jeden druh použité zbraně, tj. ten, kterým byl způsoben nejzávažnější následek, avšak od roku 2019 umožňuje evidovat více druhů zbraní použitých jedním pachatelem. Statistické údaje od roku 2019 nejsou proto plně porovnatelné se statistickými údaji před tímto rokem. Souhrnné počty skutků spáchaných se zbraní, palnou zbraní, palnou zbraní drženou legálně a palnou zbraní drženou nelegálně v jednotlivých kalendářních letech počínaje rokem 2019 nelze získat součtem v tabulce uvedených hodnot kromě výše uvedeného důvodu rovněž proto, že jeden pachatel mohl při spáchání jednoho skutku užít více druhů zbraní.
