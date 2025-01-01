Trestná činnost spáchaná se střelnou zbraní
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával následující informace:
„1) Počet objasněných trestných činů spáchaných v letech 2022, 2023 a 2024, při kterých, byla použita střelná zbraň, a to rozdělený na:
• trestné činy spáchané legálně drženou střelnou zbraní,
• trestné činy spáchané nelegálně drženou střelnou zbraní
• pokud je to možné, členění podle kategorie zbraně“
Policie České republiky poskytla žadateli požadované statistické údaje v té podobě, v jaké je eviduje. V této souvislosti poskytla žadateli následující vysvětlení.
Policie České republiky neeviduje trestnou činnost podle jednotlivých ustanovení zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž podle tzv. takticko-statistických klasifikací (zkratka „TSK“), které umožňují sledovat vývoj kriminality v dlouhodobém časovém horizontu nezávisle na změnách trestních předpisů.
Statistika kriminality vedená Policií České republiky eviduje počty registrovaných skutků, tj. skutků odpovídajících jednotlivým TSK, které od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku vedly k zahájení úkonů trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté statistické údaje zahrnují pouze objasněné skutky, tj. skutky se známým pachatelem, neboť v případě neobjasněných skutků, tj. skutků s neznámým pachatelem, zpravidla nelze určit, jaký druh zbraně pachatel použil a zda použitou střelnou zbraň držel legálně či nelegálně. Poskytnuté statistické údaje nezahrnují dodatečně objasněné skutky, tj. skutky objasněné v kalendářních letech následujících po skončení kalendářního roku, kdy byl skutek registrován.
Souhrnné počty skutků spáchaných v jednotlivých kalendářních letech se zbraní, střelnou zbraní, střelnou zbraní drženou legálně a střelnou zbraní drženou nelegálně nelze získat součtem v tabulce uvedených hodnot, neboť jeden pachatel mohl při spáchání jednoho skutku užít více druhů zbraní nebo jeden skutek mohl být spáchán více pachateli a každý z nich mohl použít jinou zbraň.
PhDr. Jiří Vokuš, 19. srpna 2025