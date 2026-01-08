Policie České republiky  

Trestná činnost nezjištěna

Dle závěrů GIBS na Ochranné službě PČR k páchání trestné činnosti nedocházelo. 

Závěry, ke kterým došla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), jsme přijali s potěšením, jelikož je tak zřejmé, že uvnitř Ochranné služby PČR nedocházelo k páchání trestné činnosti ze strany příslušníků, tím méně k jejímu krytí ze strany vedení Ochranné služby PČR tak, jak se vybraná média snažila situaci opakovaně popisovat. Nutno opětovně zdůraznit, že GIBS se některými případy zabývala právě z podnětu vedení Ochranné služby PČR.

Méně závažné skutky, které nám GIBS předala ke kázeňskému řízení, a které se týkaly administrativního pochybení při nálezu stopového množství drog v Poslanecké sněmovně a křivé výpovědi v rámci prověřování, nebylo možné v tomto řízení projednat s ohledem na uplynutí zákonem stanovené lhůty pro projednání v kázeňském řízení, jinými slovy byly tyto případy v době postoupení již promlčeny.

Co se týče systému nařizování, evidence a kontroly přesčasové práce, kterých se primárně týkají nám adresovaná doporučení ze strany GIBS, byl již v roce 2024 z pokynu policejního prezidenta zadán audit s tímto zaměřením, ze kterého vzešla doporučení ke zlepšení nastaveného systému, následně aplikovaná do praxe, přičemž jejich dodržování bylo ověřeno v průběhu roku 2025 opětovnou kontrolou se stejným zaměřením.

8. ledna 2026
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR

