Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Trest jej nemine
Rychlost překročil dvojnásobně.
První únorový den krátce před třináctou hodinou zaznamenala hlídka dopravních policistů v Brně výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti. Policisté prováděli měření rychlosti na úseku, kde je z důvodu bezpečnosti provozu stanovena maximální rychlost 60 km/h. Čtyřicetiletý řidič osobního vozidla však místem projel rychlostí přesahující 140 km/h, čímž povolenou rychlost překročil více než dvojnásobně.
Hlídka vozidlo okamžitě zastavila a provedla kontrolu řidiče i vozidla. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní, stejně jako orientační test na omamné látky, ale policisté zjistili, že dotyčný muž má s dodržováním rychlosti dlouhodobější problémy. V minulosti byl již za obdobné jednání řešen. Řidičský průkaz byl muži na místě odebrán a věc bude dále řešena ve správním řízení.
Policisté apelují na řidiče, aby dodržovali stanovené rychlosti. Ty nejsou stanoveny náhodně, ale ve vybraných úsecích chrání nejen řidiče samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
nprap. Petra Hrůzová, 2.2.2026