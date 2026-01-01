Transakce dle instrukcí po telefonu jsou vždycky rizikové
Nikdy nejednejte bezmyšlenkovitě podle pokynů volajících. Vždy si informace ověřte! [VIDEO]
Hned kvarteto mužů, kteří se přiživovali na okrádání důvěřivých lidí, skončilo v policejních celách. V Brně muž z Ostravska se svým příbuzným ze Slovenska opakovaně jezdil vyzvedávat peníze k ženě, která je dle instrukcí vybírala ze svého účtu. Do toho se jí nabourali podvodníci, kteří ji převáděli peníze ze spořícího účtu na běžný a také si na ni vzali úvěry. Před třetí návštěvou už měli údajně „výběrčí“ špatný pocit, byť si prý mysleli, že ženě zařizovali investici. Tady do děje s obvyklým scénářem zasáhla pracovnice banky a zablokovala bankovnictví. Ženě nedovolila vybrat peníze a kontaktovala policisty. Ti si pak po domluvě na pachatele počíhali a zadrželi je. Místo získaných peněz z úvěru tak skončili ve vazbě s obvinění za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Po pachateli podvodného jednání pátráme.
Na Hodonínsku zase absolvovala mnohahodinový telefonát žena, která záhy pochopila, že se jedná o podvod. Přesto na sofistikované naléhání reagovala s klidnou hlavou, ověřila si skutečnosti na pobočce, ze které kontaktovala tísňovou linku. Pak už stačila jen dohoda s kriminalisty a hovor s koordinátorem podvodníků. Podezřelého, který měl přebrat peníze, zadrželi na ulici kriminalisté. Jeho komplice, který čekal v osobním automobilu nedaleko, čekal podobný osud. Pětadvacetiletého cizince stíháme za pokus podvodu a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Zdržoval se totiž neoprávněně na území České republiky. Stíhán je vazebně.
Krátké video ze zadržení naleznete níže.
Že je toto téma stále aktuální, o tom svědčí počet lidí podvedených o uplynulém víkendu.
Sedmdesátník z Vyškovska během necelých dvou měsíců odeslal na zahraniční účty téměř tři čtvrtě milionu korun. Až potom pochopil, že komunikuje s podvodníky.
Zprávě podvodného policisty o tom, že je jeho účet v ohrožení, uvěřil padesátník ze stejného regionu. K tomu, aby se konto dostalo do bezpečí, si měl na radu podvodníků sjednat skoro dvoumiliónovou půjčku. Část z vypůjčených peněz, více než šest set tisíc korun, pak vybral a předal podvodníkům.
Prakticky stejnou částku odeslala podvodníkům sedmadvacetiletá žena z Břeclavska. Té údajní experti o víkendu namluvili, že si někdo nechal na její jméno vystavit platební kartu a tuto zneužívá. Zabránit dalším ztrátám měly převody na údajné zabezpečené účty. Ty ale spravovali podvodníci.
V zajímavých investicích do kryptoměn se shlédly sedmdesátnice z Brněnska a jen o pár let mladší žena Břeclavska. Obě během pár týdnů nadějně vyhlížejících transakcí ztratily, každá z nich, nejméně dvě stě tisíc korun.
Více než sto tisíc korun předala falešnému kurýrovi padesátnice z Břeclavska. Měly to být peníze získané investováním a určené k dalšímu zisku investováním. Nebýt zásahu banky, žena by ztratila dalšími podvodníky žádanými transakcemi výrazně vyšší částku.
mjr. Pavel Šváb, 30. března 2026