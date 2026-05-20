Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Traktory bez nafty, pachatel odčerpal nejméně 90 litrů pohonných hmot.
Jindřichohradečtí policisté hledají svědky, kteří mohou poskytnout jakékoliv informace.
Jindřichohradečtí policisté se obrací na případné svědky trestného činu krádeže a porušování domovní svobody. K události došlo někdy v době od neděle 17. května 10:00 hodiny do pondělí 18. května 17:40 hodiny v obci Horní Pěna. Konkrétně na pozemku u domu č.p. 44, kde stály zaparkované dva traktory. Neznámý pachatel se za použití násilí dostal na pozemek a poté odčerpal z obou strojů nejméně 90 litrů motorové nafty. Majiteli tak způsobil škodu v celkové výši bezmála 4 700 korun. Policisté po pachateli tohoto skutku intenzivně pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Zároveň uvítají jakékoliv informace vedoucí k objasnění tohoto případu.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. května 2026