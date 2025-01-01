Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragický víkend na silnici
Další smrtelná dopravní nehoda, tentokrát na Vsetínsku.
Dnes krátce před šestou hodinou ráno narazil dvaadvacetiletý řidič vozidla Peugeot při jízdě od Vsetína v obci Hovězí na Vsetínsku do zaparkovaného nákladního vozidla. Utrpěl velmi závažné zranění, s nímž ho záchranáři letecky transportovali do nemocnice. Přes veškerou péči zdravotníků mladý muž dopoledne podlehl svému zranění.
Na místě dopravní nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchrnného systému. Veškeré okolnosti a příčinu této tragické události prověřují vsetínští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.
12. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková