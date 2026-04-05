Tragický střet vozidla s vlakem
Řidič vozidla i přes veškerou snahu zasahujících složek na místě zemřel.
Dnes okolo půl deváté ráno došlo na železničním přejezdu u obce Velešín na Českokrumlovsku k tragickému střetu osobního vozidla značky Škoda Fabia s vlakem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Třiašedesátiletý řidič osobního vozidla však i přes veškerou snahu záchranářů na místě svým zraněním podlehl.
Ve vlaku jedoucím z Prahy do Lince cestovalo nejméně 45 osob. U nikoho z cestujících, včetně posádky vlaku, nedošlo ke zranění.
Po dobu vyšetřování nehody došlo k zastavení provozu na železniční trati. Pro cestující byla zřízena náhradní doprava. Obnovení provozu na trati se očekává přibližně do jedné hodiny.
Bližší okolnosti tragédie jsou předmětem dalšího prověřování.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
5. dubna 2026