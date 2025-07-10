Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Tragický střet chodkyně s kamionem na silnici I/38
Žena podlehla svému zranění na místě nehody.
Dnes po poledni došlo na úseku silnice I/38 mezi Bezdězem a Hlínovištěm poblíž autobusové zastávky Bezděz-Dvůr ke střetu chodkyně seniorského věku s kamionem jedoucím ve směru od Bělé pod Bezdězem na Doksy. Žena v té době přecházela silnici. Tragické kolizi se řidiči nepodařilo zabránit intenzivním bržděním ani snahou ji objet. Chodkyně při ní utrpěla zranění, kterému ještě na místě nehodové události podlehla i přes maximální úsilí zdravotnické záchranné služby o záchranu jejího života. Okolnosti střetu chodkyně s nákladní soupravou nyní dokumentuje českolipská služba kriminální policie a vyšetřování. Dechová zkouška řidiče ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyl.
7. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková