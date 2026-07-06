Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Tragický požár v Trutnově
Uvnitř domu byla nalezena osoba bez známek života.
Dnes krátce po deváté hodině ráno jsme na tísňovou linku přijali oznámení o požáru rodinného domu v Trutnově, ve kterém byla nalezena osoba bez známek života. Kromě policistů z pořádkové policie vyjeli na místo události i trutnovští kriminalisté, kteří na místě provedli prvotní úkony týkající se ohledání místa nálezu osoby. Z dosud provedených šetření zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na úmrtí osoby měl podíl někdo další.
Trutnovští kriminalisté k objasnění příčin úmrtí nařídili provedení soudní pitvy. Případem se budou i nadále zabývat a zjišťovat veškeré okolnosti a především příčiny vzniku požáru ve spolupráci s hasiči.
6. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová