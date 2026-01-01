Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragický požár v Provodově si převzali krajští kriminalisté

Po prověření okolností z místa požáru stavební buňky v Provodově si případ převzali krajští kriminalisté. 

Ve čtvrtek 5. února 2026 došlo v obci Provodov k požáru stavební buňky, ve které bylo v průběhu hasebních prací nalezeno ohořelé mužské tělo. Kriminalisté Územního odboru policie ve Zlíně prověřili okolnosti této tragické události a po jejich vyhodnocení předali věc krajským vyšetřovatelům. Ti zadrželi a následně i obvinili dvaatřicetiletého muže z trestného činu těžké ublížení na zdraví dle ustanovení § 145 odst. 1 a 3 trestního zákoníku, za který mu hrozí trest odnětí svobody od 8 let do 16 let.
Kriminalisté zároveň předali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, k čemuž dnes na základě rozhodnutí soudu došlo.

12. února 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 