Tragický požár v Provodově si převzali krajští kriminalisté
Po prověření okolností z místa požáru stavební buňky v Provodově si případ převzali krajští kriminalisté.
Ve čtvrtek 5. února 2026 došlo v obci Provodov k požáru stavební buňky, ve které bylo v průběhu hasebních prací nalezeno ohořelé mužské tělo. Kriminalisté Územního odboru policie ve Zlíně prověřili okolnosti této tragické události a po jejich vyhodnocení předali věc krajským vyšetřovatelům. Ti zadrželi a následně i obvinili dvaatřicetiletého muže z trestného činu těžké ublížení na zdraví dle ustanovení § 145 odst. 1 a 3 trestního zákoníku, za který mu hrozí trest odnětí svobody od 8 let do 16 let.
Kriminalisté zároveň předali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, k čemuž dnes na základě rozhodnutí soudu došlo.
12. února 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková