Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragický požár v Kroměříži

Vyžádal si lidský život, druhá osoba byla s těžkými zraněními převezena do nemocnice. 

Okolo páté hodiny ranní došlo k požáru rodinného domu v Seifertově ulici v Kroměříži. V domě byly nalezeny dvě osoby. Jedna z nich byla s těžkými zraněními transportována do nemocnice, druhá i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehla. Okolnosti a příčinu požáru nyní zjišťují kriminalisté společně s vyšetřovateli hasičů.

2. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 