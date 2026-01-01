Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragický požár v Kroměříži
Vyžádal si lidský život, druhá osoba byla s těžkými zraněními převezena do nemocnice.
Okolo páté hodiny ranní došlo k požáru rodinného domu v Seifertově ulici v Kroměříži. V domě byly nalezeny dvě osoby. Jedna z nich byla s těžkými zraněními transportována do nemocnice, druhá i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehla. Okolnosti a příčinu požáru nyní zjišťují kriminalisté společně s vyšetřovateli hasičů.
2. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.