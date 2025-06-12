Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragický požár bytu v Tanvaldu

Aktuálně šetříme veškeré okolnosti požáru, který vznikl v jednom z bytů v panelovém domě v ulici Sportovní. 

Dnes večer krátce před jednadvacátou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o požáru v jednom z bytů ve 12. patře panelového domu v ulici Sportovní v Tanvaldu. Na místo okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Z vrchních pater uvedeného domu bylo evakuováno 30 osob, V zasaženém bytě byl nalezen 47letý muž, který i přes veškerou snahu záchranářů na místě bohužel zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Hasičům se podařilo požár v bytě lokalizovat a po jeho uhašení se všichni evakuovaní obyvatelé mohli vrátit do svých domovů.
Veškeré okolnosti této tragické události včetně příčiny vzniku požáru nyní šetří jablonečtí kriminalisté, a to samozřejmě i ve spolupráci s hasiči.


6. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 