Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Tragický požár bytu v Tanvaldu
Aktuálně šetříme veškeré okolnosti požáru, který vznikl v jednom z bytů v panelovém domě v ulici Sportovní.
Dnes večer krátce před jednadvacátou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o požáru v jednom z bytů ve 12. patře panelového domu v ulici Sportovní v Tanvaldu. Na místo okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Z vrchních pater uvedeného domu bylo evakuováno 30 osob, V zasaženém bytě byl nalezen 47letý muž, který i přes veškerou snahu záchranářů na místě bohužel zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Hasičům se podařilo požár v bytě lokalizovat a po jeho uhašení se všichni evakuovaní obyvatelé mohli vrátit do svých domovů.
Veškeré okolnosti této tragické události včetně příčiny vzniku požáru nyní šetří jablonečtí kriminalisté, a to samozřejmě i ve spolupráci s hasiči.
6. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí