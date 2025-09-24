Policie České republiky  

Královéhradecký kraj

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragický den na silnicích

Policisté na Hradecku řešili celkem 11 dopravních nehod, jedna s fatálními následky. 

Středa 24. září se v Královéhradeckém kraji zařadila mezi mimořádně tragické dny na silnicích. Dopravní policisté během dne řešili celkem 11 dopravních nehod, z nichž čtyři jsou evidovány jako trestné činy. Dvě nehody byly spojeny s požitím alkoholu a návykových látek, v jednom případě došlo ke zranění cyklistky. A bohužel jedna z nehod si vyžádala ztrátu lidského života.

Výběr včerejších závažných událostí:

Smrtelná nehoda: Včera, krátce před šestou hodinou ranní, došlo u obce Lochenice ke střetu osobního vozu Škoda Fabia s motocyklem Suzuki. Sedmatřicetiletý motorkář bohužel na místě podlehl těžkým zraněním. Řidička osobního vozu (49 let) byla se zraněním převezena do nemocnice. Dechová zkouška i test na drogy byly negativní. Příčiny nehody šetří hradečtí kriminalisté, kteří zajistili obě vozidla k odbornému zkoumání. Silnice byla po dobu vyšetřování uzavřena, doprava byla odkláněna objízdnými trasami.

Alkohol za volantem – Včera ráno kolem 8:30 hodin došlo v městské části Nový Hradec Králové k dopravní nehodě, kterou dle prvotního šetření způsobila 40letá řidička osobního vozu Škoda Kamiq. Řidička pravděpodobně nerespektovala dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ a vjela do jízdní dráhy jiného vozidla, s nímž se následně střetla. Po nárazu vůz pokračoval v pohybu a skončil u zastávky MHD. Policisté na místě provedli dechovou zkoušku, která  u řidičky ukázala hodnoty 2,56 a 2,71 promile alkoholu. Ženě byl na místě zadržen řidičský průkaz. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Alkohol a drogy za volantem – Ve večerních hodinách došlo v městské části Plácky v Hradci Králové k další dopravní nehodě, při které 34letá řidička osobního vozu značky Toyota pravděpodobně nezvládla průjezd levotočivou zatáčkou, vyjela mimo vozovku a narazila do mostní konstrukce. Vozidlo skončilo pod mostem na travnaté ploše u řeky Labe. Policisté u ní naměřili 2,38 promile alkoholu v dechu a orientační test na návykové látky byl pozitivní na THC. Řidičský průkaz jí byl zadržen. I v tomto případě se naštěstí nehoda obešla bez zranění, ale způsobená škoda přesáhla 250 tisíc korun.

Sražení cyklistky – Krátce před 13. hodinou došlo na silnici II/327 mezi Chlumcem nad Cidlinou a Nepolisy k další dopravní nehodě. Osmnáctiletá řidička osobního vozu Škoda Fabia narazila do zadní části jízdního kola na kterém jela 55letá cyklistka ve stejném směru. V důsledku střetu cyklistka upadla na vozovku a utrpěla lehké zranění, se kterým byla převezena do Fakultní nemocnice Hradec Králové.Dechové zkoušky u obou účastnic nehody vyloučily požití alkoholu.

Motocyklista havaroval – Kolem 17. hodiny v katastru obce Želí došlo k dopravní nehodě, 32letý řidič motocyklu, který dle prvotního šetření nezvládl průjezd zatáčkou na štěrkovém povrchu, dostal smyk a havaroval mimo vozovku. Byl převezen k vyšetření do nemocnice, kde nebylo zjištěno žádné zranění. Alkohol byl vyloučen. Škoda na motocyklu byla odhadnuta na 30 tisíc korun.

Stále apelujeme na všechny účastníky silničního provozu:

  • Za volant nikdy neusedejte pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
  • Dodržujte pravidla silničního provozu, zejména rychlostní limity a dopravní značení.
  • Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu – cyklistům, chodcům i řidičům.
  • Věnujte se řízení naplno – vyvarujte se používání mobilních telefonů a jiných rušivých prvků.
  • Nepodceňujte únavu ani aktuální povětrnostní podmínky na vozovce.
  • I nadále budeme důsledně kontrolovat dodržování pravidel a postihovat bezohledné chování, které ohrožuje životy ostatních.

por. Bc. Martina Jandová
25.9.2025

Dopravní nehody 24.9.2025

Dopravní nehody 24.9.2025 

