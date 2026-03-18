Tragické ráno na jihu Čech

Dopravní nehody si vyžádaly dva lidské životy. 

Dvě dopravní nehody a dva lidské životy, tak tragické bylo ráno na jihu Čech.

K první z nich vyjížděli policisté krátce po páté hodině ráno ke křižovatce na silnici I/20 u Nové Hospody, kde došlo ke střetu Peugeotu a sanity převázející pacienty. K této dopravní nehodě vyjížděli hasiči i zdravotníci a vzlétl vrtulník Letecké záchranné služby. Po nehodě si záchranáři převzali do péče šest pacientů. O pár hodin později přišla smutná zpráva. Jeden z převážených pacientů po nehodě zemřel. K samotnému průběhu této dopravní nehody lze zatím z prvotních informací sdělit, že řidička Peugeotu vyjízděla z vedlejší silnice vedoucí z Lékařovy Lhoty na hlavní silnici I/20 a pravděpodobně nedala sanitě převážející pacienty přednost a došlo ke střetu.

K další tragédii došlo na Jindřichohradecku mezi Starou Hlínou a Stříbřcem. Starší řidič Kii vyjel ze zatím nezjištěných příčin mimo silnici a narazil do stromu. Řidič zemřel. Ve vozidle byl sám. 

Oběma nehodami se policisté dále zabývají. 

Dodržujte pravidla související s provozem na našich silnicích. Buďte ohleduplní a obezřetní.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
18. března 2026

Odkazy do noveho okna

Dopravní nehody na jihu Čech

Dopravní nehody na jihu Čech 

Detailní náhled

Dopravní nehody na jihu Čech

Dopravní nehody na jihu Čech 

Detailní náhled

Dopravní nehody na jihu Čech

Dopravní nehody na jihu Čech 

Detailní náhled

Dopravní nehody na jihu Čech

Dopravní nehody na jihu Čech 

Detailní náhled

