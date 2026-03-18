Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tragické ráno na jihu Čech
Dopravní nehody si vyžádaly dva lidské životy.
Dvě dopravní nehody a dva lidské životy, tak tragické bylo ráno na jihu Čech.
K první z nich vyjížděli policisté krátce po páté hodině ráno ke křižovatce na silnici I/20 u Nové Hospody, kde došlo ke střetu Peugeotu a sanity převázející pacienty. K této dopravní nehodě vyjížděli hasiči i zdravotníci a vzlétl vrtulník Letecké záchranné služby. Po nehodě si záchranáři převzali do péče šest pacientů. O pár hodin později přišla smutná zpráva. Jeden z převážených pacientů po nehodě zemřel. K samotnému průběhu této dopravní nehody lze zatím z prvotních informací sdělit, že řidička Peugeotu vyjízděla z vedlejší silnice vedoucí z Lékařovy Lhoty na hlavní silnici I/20 a pravděpodobně nedala sanitě převážející pacienty přednost a došlo ke střetu.
K další tragédii došlo na Jindřichohradecku mezi Starou Hlínou a Stříbřcem. Starší řidič Kii vyjel ze zatím nezjištěných příčin mimo silnici a narazil do stromu. Řidič zemřel. Ve vozidle byl sám.
Oběma nehodami se policisté dále zabývají.
Dodržujte pravidla související s provozem na našich silnicích. Buďte ohleduplní a obezřetní.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
18. března 2026