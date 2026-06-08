Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Tragická událost u Seneckého rybníka
Včerejšího dne jsme přijali oznámení o pohřešování 42letého muže, který si šel zaplavat do Seneckého rybníka. Po chvíli plavání zmizel z dohledu osob nacházejících se na místě a již se nevynořil.
Na místo byly okamžitě vyslány všechny složky integrovaného záchranného systému. Do pátrací akce se vedle příslušníků Hasičského záchranného sboru a Vodní záchranné služby zapojili také policejní potápěči.
Při následném pátrání byl muž bohužel nalezen bez známek života. Přesné okolnosti a příčinu jeho úmrtí nyní prověřují kriminalisté, kteří ve věci nařídili soudní pitvu.
S příchodem letních měsíců připomínáme, že pobyt u vody je spojen nejen s odpočinkem a zábavou, ale také s řadou rizik. Vysoké teploty, pobyt na přímém slunci, přecenění vlastních sil nebo kombinace koupání a konzumace alkoholu mohou mít tragické následky. Alkohol totiž výrazně snižuje schopnost správně vyhodnocovat situace, zpomaluje reakce a zvyšuje riziko úrazu či utonutí.
Zvláštní pozornost by měli rodiče věnovat dětem, které by se v blízkosti vody nikdy neměly pohybovat bez dozoru dospělé osoby. K neštěstí přitom nemusí dojít pouze na přehradách, rybnících nebo koupalištích. Rizikové mohou být i zahradní bazény, jezírka či jiné vodní plochy v okolí domova. Je důležité si uvědomit, že zejména u malých dětí může k tragédii dojít během několika okamžiků a často stačí i malé množství vody.
Před vstupem do vody doporučujeme zvážit svůj zdravotní stav, nepřeceňovat své plavecké schopnosti, nevstupovat do vody pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a respektovat aktuální podmínky. Opatrnost a zodpovědné chování mohou předejít situacím, které mají bohužel někdy fatální následky.
por. Michaela Raindlová
8. června 2026