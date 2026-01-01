Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Tragická událost na Tanvaldském Špičáku
Na sjezdovce v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák po nárazu do stromu zemřel lyžař.
Dnes dopoledne krátce před půl jedenáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o zranění lyžaře na jedné ze sjezdovek v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Albrechticích v Jizerských horách. Mladý lyžař z dosud nezjištěných příčin v průběhu své jízdy narazil do stromu. Bohužel i přes veškerou snahu všech záchranářů v místě události zemřel. K určení příčiny jeho smrti bude nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní na místě šetří jablonečtí kriminalisté.
6. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí