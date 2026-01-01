Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická událost na Tanvaldském Špičáku

Na sjezdovce v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák po nárazu do stromu zemřel lyžař. 

Dnes dopoledne krátce před půl jedenáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o zranění lyžaře na jedné ze sjezdovek v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Albrechticích v Jizerských horách. Mladý lyžař z dosud nezjištěných příčin v průběhu své jízdy narazil do stromu. Bohužel i přes veškerou snahu všech záchranářů v místě události zemřel. K určení příčiny jeho smrti bude nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní na místě šetří jablonečtí kriminalisté.


6. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 