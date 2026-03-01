Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická noc na jihu Čech

Při dopravních nehodách zemřeli dva lidé. 

Na jihu Čech dnes v noci řešili policisté dvě tragické dopravní nehody, při kterých na našich silnicích umírali lidé. K první události došlo okolo 23:20 hodiny na silnici č. II/165 u obce Tisovka, ve směru jízdy na Markov na Prachaticku. Řidič (nar. 1955) jel sám ve vozidle značky VW: Při projíždění levotočivou zatáčkou sjel z neznámých důvodů mimo silnici a po několika metrech narazil do stromu. Utrpěl zranění, kterým následně podlehl. Přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují prachatičtí dopravní policisté. 

Druhá nehoda se stala v obci Velká Lhota na Jindřichohradecku. Policisté krátce před jednou hodinou ranní přijali oznámení o dopravní nehodě, při které mělo vozidlo přejet chodce. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že na silnici leží mrtvý muž (nar. 1970).  Dle prvotních informací se měl po silnici pohybovat ještě s další ženou. On z nezjištěných příčin upadl na vozovku. Žena se ho pokusila nejprve sama, pak i s dalším mužem zvednout, ale to s jim nepodařilo. Náhle z kopce přijelo vozidlo značky Toyota a muže přejelo. Řidiče vozidla (nar. 1965) policisté podrobili dechové zkoušce, která opakovaně ukázala hodnoty přesahující 0,6 promile. Případ si převzali jindřichohradečtí kriminalisté, kteří budou zjišťovat další okolnosti, především to,  jak přesně k nehodě došlo.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
1. března 2026

