Tragická nehoda ve Vsetíně

Seniorka zemřela po střetu s automobilem. 

Ve středu asi dvacet minut po poledni se v blízkosti centra Vsetína stala vážná dopravní nehoda, která si vyžádala lidský život.
Při střetu s osobním automobilem na místě nehody zemřela šestasedmdesátiletá chodkyně, která přecházela účelovou komunikaci nedaleko vsetínských městských lázní.
Třiačtyřicetiletý řidič automobilu je podezřelý ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti, nicméně přesnou příčinou dopravní nehody, bližšími okolnostmi a případně i mírou zavinění se nadále zabývají vsetínští kriminalisté.

23. dubna 2026, nprap. Petr Jaroš

