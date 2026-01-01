Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragická nehoda ve Vsetíně
Seniorka zemřela po střetu s automobilem.
Ve středu asi dvacet minut po poledni se v blízkosti centra Vsetína stala vážná dopravní nehoda, která si vyžádala lidský život.
Při střetu s osobním automobilem na místě nehody zemřela šestasedmdesátiletá chodkyně, která přecházela účelovou komunikaci nedaleko vsetínských městských lázní.
Třiačtyřicetiletý řidič automobilu je podezřelý ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti, nicméně přesnou příčinou dopravní nehody, bližšími okolnostmi a případně i mírou zavinění se nadále zabývají vsetínští kriminalisté.
23. dubna 2026, nprap. Petr Jaroš