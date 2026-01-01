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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická nehoda v Zašové na Vsetínsku

Jedna z cestujících podlehla svému zranění, další dva jsou zranění těžce. 

Další dopravní nehodou se smrtelným zraněnim se od noci na sobotu zabývají policisté ve Zlínskem kraji.

Mezi půl druhou a druhou hodinou ráno řidič vozidla Renault při jízdě od obce Zašová na Vsetínsku směrem k hlavní komunikaci nezvládl projet zatáčkou, vyjel vpravo mimo vozovku a havaroval do stromu. Ve vozidle v tu dobu cestovalo několik osob. Výsledek havárie je bohužel tragický.

Jedna z cestujícíh utrpěla zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla, další dva cestující převezli záchranáři do nemocnic s těžkým zraněním, jednoho z nich transportoval vrtulník, a další dívka skončila v nemocnici s lehkým zraněním. Řidič i spolujezdec z místa havárie utekli. 

Žádný z cestujících ve vozidle nebyl připoutaný bezpečnostním pásem.

Kolik osob ve vozidle skutečně cestovalo a kdo z nich řídil, je předmětem probíhajícího prověřování. Na případu pracují kriminalisté a dopravní policisté ze Vsetína. Vzhledem k okolnostem havárie, věku cestujících a probíhající vyšetřování nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.

4. července 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková

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