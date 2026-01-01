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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická nehoda v Otrokovicích

Řidička autobusu srazila dvě osoby, jedna z nich zemřela. 

Tragická dopravní nehoda uzavřela dnes krátce před osmnáctou hodinou centrum Otrokovic. Řidčka linkového autobusu jedoucí od Napajedel do centra Otrokovic srazila na přechodu pro chodce dvě osoby. Jedna z nich bohužel po střetu zemřela, druhá je se zraněním v nemocnici. Žádný z cestujících v autobuse nebyl zraněn. Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog u řidičky byla negativní.

Veškeré okolnosti této tragické události prověřují zlínští dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty. S ohledem na okolnosti této události nebudeme k případu poskytovat žádné další informace  Místo bude neprůjezdné po dobu minimálně tří hodin.

S ohledem na rodinu žádáme o ohleduplnost a o nezveřejňování fotografií z místa události.

6. června 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková

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