Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragická nehoda u Strání
Jedna osoba havárii nepřežila.
V neděli krátce po půlnoci vyjížděli policisté k vážné nehodě na silnici I/54 v katastru obce Strání.
Vozidlo Volkswagen Passat jedoucí od Slavkova na Strání z dosud nezjištěných příčin vyjelo v levotočivé zatáčce vpravo mimo komunikaci, kde po nárazu do vzrostlých stromů zůstalo zaklíněno. Ve vozidle se nacházely dvě osoby. Zraněná třiatřicetiletá žena byla převezena do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Šedesátiletý muž utrpěl zranění neslučitelná se životem.
Přesnou příčinu a okolnosti této tragické nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty.
24. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.