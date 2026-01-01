Policie České republiky  

Tragická nehoda u obce Poteč

Dva lidské životy vyhasly po tragické dopravní nehodě. 

Dnes krátce po patnácté hodině došlo k tragické dopravní nehodě na silnici I/57 u obce Poteč. V uvedeném úseku se střetlo osobní vozidlo s motocyklem, na kterém jel řidič se spolujezdkyní.

I přes veškerou snahu záchranářů se jim bohužel nepodařilo pomoci a oba na místě podlehli svým zraněním.

Dechová zkouška na alkohol u řidiče osobního automobilu byla negativní.

Okolnostmi této tragické události se zabývají zlínští kriminalisté.

2. března 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

