Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická nehoda u Buchlovic

Řidič havárii nepřežil. 

Včera před jednadvacátou hodinou uzavřela vážná nehoda komunikaci II/422 u Buchlovic. Devětadvacetiletý řidič vozidla Volkswagen Sharan jedoucí na Boršice z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a následně mimo komunikaci, kde se s vozidlem po nárazu do meze několikrát přetočil přes střechu. Muž i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehl. Okolnosti a přesnou příčinu této tragické nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty.

25. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

