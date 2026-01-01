Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragická nehoda u Buchlovic
Řidič havárii nepřežil.
Včera před jednadvacátou hodinou uzavřela vážná nehoda komunikaci II/422 u Buchlovic. Devětadvacetiletý řidič vozidla Volkswagen Sharan jedoucí na Boršice z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a následně mimo komunikaci, kde se s vozidlem po nárazu do meze několikrát přetočil přes střechu. Muž i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehl. Okolnosti a přesnou příčinu této tragické nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty.
25. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.