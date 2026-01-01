Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragická nehoda u Bánova
Jeden z řidičů nepřežil čelní střet dvou vozidel.
V pátek asi hodinu a půl po poledni jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo na silnici l/50 u Bánova. Čelní střet osobního a nákladního automobilu má tragické následky, neboť při něm na místě zemřel řidič osobáku. Dosavadní a nutno podotknout, že předběžné výsledky šetření naznačují, že osobní automobil přejel do protisměrného jízdního pruhu a řidič kamionu již nedokázal střetu zabránit.
Provoz na páteřní komunikaci vedoucí ke státní hranici se Slovenskem byl po dobu vyprošťovacích prací a následného vyšetřování zcela uzavřen. Policejní hlídky odkláněly vozidla na objízdné trasy, čímž se dočasně zkomplikovala doprava v nedalekém Bánově.
Přesná příčina a další okolnosti, které předcházely smrtelné nehodě, jsou nadále předmětem šetření uherskohradišťských kriminalistů a dopravních policistů.
20. února 2026, nprap. Petr Jaroš