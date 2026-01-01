Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická nehoda u Bánova

Jeden z řidičů nepřežil čelní střet dvou vozidel. 

V pátek asi hodinu a půl po poledni jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo na silnici l/50 u Bánova. Čelní střet osobního a nákladního automobilu má tragické následky, neboť při něm na místě zemřel řidič osobáku. Dosavadní a nutno podotknout, že předběžné výsledky šetření naznačují, že osobní automobil přejel do protisměrného jízdního pruhu a řidič kamionu již nedokázal střetu zabránit.
Provoz na páteřní komunikaci vedoucí ke státní hranici se Slovenskem byl po dobu vyprošťovacích prací a následného vyšetřování zcela uzavřen. Policejní hlídky odkláněly vozidla na objízdné trasy, čímž se dočasně zkomplikovala doprava v nedalekém Bánově.
Přesná příčina a další okolnosti, které předcházely smrtelné nehodě, jsou nadále předmětem šetření uherskohradišťských kriminalistů a dopravních policistů.

20. února 2026, nprap. Petr Jaroš

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 