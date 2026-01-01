Tragická nehoda u Babic
Čelní střet s nákladním vozidlem řidička motocyklu nepřežila.
Krátce po půl jedenácté dopolední uzavřela tragická dopravní nehoda komunikaci I/55 u Babic.
Pětadvacetiletá řidička motocyklu jedoucí od obce Spytihněv na Babice vjela z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím nákladním vozidlem. Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem. Alkohol byl u řidiče kamionu dechovou zkouškou vyloučen.
Dopravní policisté společně s kriminalisty nehodu nadále šetří.
19. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.