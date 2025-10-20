Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tragická nehoda nedaleko Podolského mostu
Střet třech osobních vozidel nepřežil jeden řidič.
Písečtí dopravní policisté a následně i písečtí kriminalisté vyjeli dnes krátce před 17:00 hodinu směrem k Podolskému mostu. Policisté přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, která se stala na silnici č. 1/29 u obce Podolsko. Z dosavadních informací vyplývá, že směrem od Písku na Tábor jel řidič ve vozidle značky Ford. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že tento řidič vyjel z dosud nezjištěných příčin do protisměru a postupně se střetl s vozidlem značky Seat, které lehce poškodil a pak s vozidlem značky VW. Řidič Fordu na místě zemřel, druhý řidič z VW utrpěl zranění. Všichni řidiči jeli ve vozidlech sami. Na místě přistával také vrtulník letecké záchranné služby. Přesné příčiny a okolnosti této tragické nehody řeší písečtí kriminalisté.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
20. října 2025