Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická nehoda na železnici

Řidič pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. 

Dnes před devátou hodinou byla oznámena dopravní nehoda v obci Lenora na železničním přejezdu P1032, kde mělo dojít ke střetu vlakové soupravy a osobního vozidla. Na místo byli jako první vysláni policisté z obvodního oddělení Horní Vltavice a následně i prachatičtí dopravní policisté.

Po příjezdu a ohledáním místa nehody zjistili, že řidič (roč. 1978) osobního vozidla tovární značky Dacia Dokker, pravděpodobně nerespektoval dopravní značení na nechráněném železničním přejezdu a vjel na něj v době, když přijížděla vlaková osobní souprava od Volar. Po nárazu řidič utrpěl velmi těžká zranění neslučitelná se životem, jeho spolucestující utrpěl zranění, s kterým byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje do zdravotnické zařízení. Ve vlakové soupravě cestovali pouze dvě osoby, nikdo z nich nebyl zraněn.

Provoz na místní komunikace je zcela uzavřen po dobu vyšetřování nehody.

Řidiči, respektujte dopravní předpisy!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

23. prosince 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 