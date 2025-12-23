Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tragická nehoda na železnici
Řidič pravděpodobně nerespektoval dopravní značení.
Dnes před devátou hodinou byla oznámena dopravní nehoda v obci Lenora na železničním přejezdu P1032, kde mělo dojít ke střetu vlakové soupravy a osobního vozidla. Na místo byli jako první vysláni policisté z obvodního oddělení Horní Vltavice a následně i prachatičtí dopravní policisté.
Po příjezdu a ohledáním místa nehody zjistili, že řidič (roč. 1978) osobního vozidla tovární značky Dacia Dokker, pravděpodobně nerespektoval dopravní značení na nechráněném železničním přejezdu a vjel na něj v době, když přijížděla vlaková osobní souprava od Volar. Po nárazu řidič utrpěl velmi těžká zranění neslučitelná se životem, jeho spolucestující utrpěl zranění, s kterým byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje do zdravotnické zařízení. Ve vlakové soupravě cestovali pouze dvě osoby, nikdo z nich nebyl zraněn.
Provoz na místní komunikace je zcela uzavřen po dobu vyšetřování nehody.
Řidiči, respektujte dopravní předpisy!
