Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Tragická nehoda na silnici I/55
Čelní náraz do kamionu si vyžádal lidský život. [VIDEO]
Dnes kolem půl čtvrté ráno vyjížděli policisté a další složky integrovaného záchranného systému k oznámené dopravní nehodě na silnici I/55 u Hodonína. Po příjezdu na místo se potvrdilo, že došlo k čelnímu střetu osobního vozidla s nákladním automobilem. Vlivem silného nárazu začalo osobní vozidlo hořet. Přes veškerou snahu zasahujících složek utrpěl jeho řidič zranění neslučitelná se životem.
Podle dosavadních zjištění měl řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměrné části vozovky, kde se čelně střetl s protijedoucím kamionem. Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní. U zemřelého řidiče bude nařízena soudní pitva, jejíž součástí bude také zjištění případného ovlivnění alkoholem či jinými návykovými látkami.
Po dobu dokumentování dopravní nehody, vyšetřování a odstraňování jejích následků byla silnice I/55 několik hodin zcela uzavřena. Objízdná trasa vedla přes město Hodonín. Dopravní omezení způsobilo v ranních hodinách také přibližně dvoukilometrovou kolonu vozidel ve směru od Břeclavi.
Přesná příčina i veškeré okolnosti této tragické dopravní nehody jsou nadále předmětem šetření hodonínských dopravních policistů.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 21. července 2026