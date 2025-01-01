Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tragická nehoda na silnici I/20
Ke střetu dvou osobních vozidel došlo na totožném místě jako minulý týden.
Dnes krátce před 15. hodinou jsme na linku integrovaného operačního střediska jihočeské policie přijali oznámení o vážné dopravní nehodě na silnici I/20 u obce Sedlec. Po příjezdu českobudějovických dopravních policistů a ohledáním místa zjistili, že v uvedenou dobu jela řidička osobního vozidla tovární značky Toyota ve směru od Vodňan na České Budějovice, kdy z dosud nezjištěných příčin vjela do protisměru, kde čelně narazila do jedoucího osobního vozidla tovární značky Ford. Po nárazu se těžce zranili jak oba řidiči, tak i spolucestující z vozidla Ford. Bohužel mladý řidič Fordu i přes veškerou péči záchranářů, těžkým následkům zranění na místě podlehl.
Provoz na velmi frekventované komunikaci byla na několik hodin omezen, objízdná trasa vedla přes obec Sedlec. Shodou okolností nešťastných náhod se popsaný střet odehrál na přibližně stejném místě, kde 2. září 2025 v brzkých ranních hodinách tragicky zahynul řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Kodiaq.
12. září 2925