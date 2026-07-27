Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Tragická nehoda na Jičínsku si vyžádala lidský život
Jedná se o střet osobního a nákladního vozidla.
V pondělí 27. července před 11. hodinou došlo na silnici I/35 u obce Holovousy na Jičínsku k tragické dopravní nehodě. Jedná se o střet osobního a nákladního vozidla.
Po nárazu zůstala řidička osobního vozidla zaklíněná. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, které se ženu snažily zachránit. Řidička však utrpěla zranění neslučitelná se životem, na místě jim podlehla.
Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní. Po dobu záchranných a vyprošťovacích prací byla komunikace v místě nehody po nezbytně nutnou dobu uzavřena. Příčiny a okolnosti nehody jsou v šetření.
por. Bc. Martina Jandová
27.7.2026