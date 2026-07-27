Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická nehoda na Jičínsku si vyžádala lidský život

Jedná se o střet osobního a nákladního vozidla. 

V pondělí 27. července před 11. hodinou došlo na silnici I/35 u obce Holovousy na Jičínsku k tragické dopravní nehodě. Jedná se o střet osobního a nákladního vozidla. 

Po nárazu zůstala řidička osobního vozidla zaklíněná. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, které se ženu snažily zachránit. Řidička však utrpěla zranění neslučitelná se životem, na místě jim podlehla.

Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní. Po dobu záchranných a vyprošťovacích prací byla komunikace v místě nehody po nezbytně nutnou dobu uzavřena. Příčiny a okolnosti nehody jsou v šetření.

por. Bc. Martina Jandová
27.7.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 