Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Tragická nehoda na I/38
Motocyklista naboural do dveří odbočující dodávky.
Včera kolem 19.40 projížděl ve směru od Mladé Boleslavi na Českou Lípu po silnici I/38 motocyklista na stroji o objemu 1000 kubických centimetrů, když se mezi Bezdězem a Oborou rozhodl předjet před ním jedoucí motorové vozidlo tovární značky Ford Tranzit. Tento úkon však započal za značkou zakazující předjíždění a na dvojité čáře před horizontem. Následně naboural do dveří předjížděného tranzitu, jehož řidič odbočoval vlevo na místo ležící mimo komunikaci. Motocyklista nehodu nepřežil, zdravotníci o jeho záchranu bojovali na místě marně. Řidiče tranzitu transportovala sanita zdravotnické záchranné služby s blíže nespecifikovaným zraněním do českolipské nemocnice.
Muž středního věku si motocykl, se kterým měl smrtelnou nehodu, zakoupil právě včera. Nehodovou událost nyní dokumentuje služba kriminální policie a vyšetřování, která bude prověřovat její všechny související okolnosti a příčiny. Jisté ovšem je, že motocyklista porušil hned několik ustanovení zákona o silničním provozu. V této souvislosti apelujeme nejen na motocyklisty, ale na všechny účastníky silničního provozu, aby zbytečně nehazardovali s životy svými ani s životy druhých.
5. 8. 2026
por. Bc. Ivana Baláková