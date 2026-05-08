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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická nehoda na I/38

Motocyklista naboural do dveří odbočující dodávky. 

Včera kolem 19.40 projížděl ve směru od Mladé Boleslavi na Českou Lípu po silnici I/38 motocyklista na stroji o objemu 1000 kubických centimetrů, když se mezi Bezdězem a Oborou rozhodl předjet před ním jedoucí motorové vozidlo tovární značky Ford Tranzit. Tento úkon však započal za značkou zakazující předjíždění a na dvojité čáře před horizontem. Následně naboural do dveří předjížděného tranzitu, jehož řidič odbočoval vlevo na místo ležící mimo komunikaci. Motocyklista nehodu nepřežil, zdravotníci o jeho záchranu bojovali na místě marně. Řidiče tranzitu transportovala sanita zdravotnické záchranné služby s blíže nespecifikovaným zraněním do českolipské nemocnice.

Muž středního věku si motocykl, se kterým měl smrtelnou nehodu, zakoupil právě včera. Nehodovou událost nyní dokumentuje služba kriminální policie a vyšetřování, která bude prověřovat její všechny související okolnosti a příčiny. Jisté ovšem je, že  motocyklista porušil hned několik ustanovení zákona o silničním provozu. V této souvislosti apelujeme nejen na motocyklisty, ale na všechny účastníky silničního provozu, aby zbytečně nehazardovali s životy svými ani s životy druhých.

5. 8. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

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střet motocyklu s tranzitem 1

střet motocyklu s tranzitem 1 

Detailní náhled

střet motocyklu s tranzitem 2

střet motocyklu s tranzitem 2 

Detailní náhled

úsek nehodové události

úsek nehodové události 

Detailní náhled

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